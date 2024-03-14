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«Это безумие». Защитник «Миннесоты» — об игре против Овечкина и Кросби в НХЛ

«Это безумие». Защитник «Миннесоты» — об игре против Овечкина и Кросби в НХЛ
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21-летний защитник «Миннесоты Уайлд» Брок Фэйбер высказался об игре против форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в НХЛ.

«Кажется, невозможно поверить, что играешь против Сидни Кросби и Алекса Овечкина. Я наблюдал за ними много раз, когда рос. Когда я был маленьким, они были суперзвёздами лиги и остаются ими до сих пор. Это безумие», — приводит слова Фэйбера ESPN.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Фэйбер сыграл 66 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал 32 результативные передачи, набрав в общей сложности 38 очков с показателем полезности «+6».

Ранее Фэйбер высказался об игре своего одноклубника — российского нападающего Кирилла Капризова.

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