«Относимся к «Авангарду» с уважением». Тренер «Локомотива» Никитин — о серии плей-офф

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом». Первый матч серии состоится в субботу, 16 марта.

«Мы отдохнули, поработали. Тоже самое сделал «Авангард». Мы в равных условиях находимся. У нас был один день разницы, это несущественно. Самое главное в серии будет концентрация и настрой. Разбирали игру соперника, но мы отталкиваемся от своей игры. Естественно, мы относимся к „Авангарду“ с уважением. Но самое главное – это наши вещи. Мы ничего менять не будем, поскольку весь год тренировали.

«Авангард» — принципиальный соперник? Любой соперник в плей-офф принципиален. Классная команда, Омск – хоккейный город. Там классная атмосфера. Нужно наслаждаться плей-офф и давать результат", — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.

Напомним, ранее определились все участники второго раунда плей-офф КХЛ. С этого сезона в КХЛ ввели перекрёстный плей-офф, начиная со второй стадии. Клубы Западной конференции во втором раунде Кубка Гагарина встретятся с клубами Восточной конференции. Московское «Динамо» сыграет с «Трактором», «Авангард» — с «Локомотивом», «Металлург» – со «Спартаком», а СКА — с «Автомобилистом».