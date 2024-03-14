Капитан «Амура»: Ларионов реально менял тенденции нашего хоккея, шёл против всех

Нападающий «Амура» Дмитрий Шевченко высказался о работе главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова.

«Как человек, как игрок – это такая глыба интеллектуальная. Это порядочность, много знаний, разговоры о футболе, о музыке, о книжках, о вине, о питании, о спорте – обо всем. А что касается его тренерской работы, то его первый год в «Торпедо», для всех это было «вау».

Он реально менял тенденции нашего хоккея, делал всё по-своему. Он шёл против всех. И, наверное, нужно сказать спасибо, что он начал в предсезонке убирать бега, начал менять методы тренировок. После эффектного первого сезона на него свалилась волна позитивного хайпа. А второй сезон – он всегда тяжёлый», — сказал Шевченко в интервью Metaratings.ru.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» заняло седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф нижегородцы проиграли СКА в серии из пяти матчей.

Ранее Шевченко рассказал о пристрастии тренера Боба Хартли к «Кока-коле».