Спортивный директор «Лады» объяснил, почему клуб не продлит контракты с двумя легионерами

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов рассказал, почему клуб не продлит контракты с двумя легионерами: словацким защитником Миславом Росандичем и канадским форвардом Скоттом Космачуком.

«Росандич и Космачук не убедили? Скажем так, большего ждали от них. Каждый хоккеист в нашей команде внёс свою лепту в то, чего мы добились, — в попадание в плей-офф. Тот же Космачук многое сделал до нового года. Он был одним из лидеров и лучших бомбардиров. Но наше мнение, что иностранные игроки должны давать больше. Всё-таки если Джозефс этому качеству соответствовал, то Космачук… Травмы подкосили его немного. Такое решение приняли, что нам нужен более креативный игрок. Будем искать на рынке.

Росандич, во-первых, с опозданием приехал, долго входил. В последних матчах, включая плей-офф, он сыграл неплохо. Но это не защитник number one в нашей команде, а иностранец всё-таки как минимум в первой паре должен быть. А он у нас в ротации был. Это неправильно», — сказал Якубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.