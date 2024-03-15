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«Не было грязи. «Лада» проявила характер». Якубов о массовой драке в серии с «Авангардом»

«Не было грязи. «Лада» проявила характер». Якубов о массовой драке в серии с «Авангардом»
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Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов рассказал о массовой драке в серии первого раунда Кубка Гагарина — 2024 с «Авангардом».

«Как отнёсся к потасовкам, которые прошли в концовке первой встречи с «Авангардом»? Нормально. Для меня очевиден момент — команда проигрывала 1:5, но не опустила руки и проявила характер. Не считаю, что там была какая-то грязь, — мужская борьба. Сначала была стычка небольшая, затем была драка один на один. Там же не было групповой драки пятёрка на пятёрку, не было ударов в спину. Команда проявила характер. Возможно, эти потасовки и сделали задел на вторую игру. Была уверенность, что команда не будет сдаваться, что не будет такого счёта, как в первой игре. Это плей-офф, никто не хочет проигрывать», — сказал Якубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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