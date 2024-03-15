«Не было грязи. «Лада» проявила характер». Якубов о массовой драке в серии с «Авангардом»

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов рассказал о массовой драке в серии первого раунда Кубка Гагарина — 2024 с «Авангардом».

«Как отнёсся к потасовкам, которые прошли в концовке первой встречи с «Авангардом»? Нормально. Для меня очевиден момент — команда проигрывала 1:5, но не опустила руки и проявила характер. Не считаю, что там была какая-то грязь, — мужская борьба. Сначала была стычка небольшая, затем была драка один на один. Там же не было групповой драки пятёрка на пятёрку, не было ударов в спину. Команда проявила характер. Возможно, эти потасовки и сделали задел на вторую игру. Была уверенность, что команда не будет сдаваться, что не будет такого счёта, как в первой игре. Это плей-офф, никто не хочет проигрывать», — сказал Якубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

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