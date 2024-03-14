«В чём отличие, получишь ты 50 тысяч рублей или 550?» Нападающий «Амура» — о премиальных

Капитан и нападающий «Амура» Дмитрий Шевченко высказался о роли премиальных в мотивации игроков.

«Как сильно это мотивирует команду? По премиям всё было довольно стандартно. Да и в чём отличие, получишь ты 50 тысяч рублей за победу или 550? Прежде всего, мы играем за свои контракты. Не думаю, что сумма настолько сильно мотивирует.

Иногда это помогает. Особенно молодым ребятам, у которых небольшие контракты. Конечно, это подбадривает. Но если взять в процентном соотношении, то влияние премий на результат – 20% максимум. Всё остальное это настрой, подготовка и то, как команда чувствует себя в данный момент», — сказал Шевченко в интервью Metaratings.ru.

Напомним, в нынешнем сезоне Шевченко провёл 66 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал 17 результативных передач, набрав в общей сложности 33 очка. В плей-офф на счету капитана хабаровского клуба четыре игры и 4 (2+2) очка.

Ранее Шевченко высказался о работе главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова.