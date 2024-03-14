Плющев оценил идею присвоения легионерам статуса ветерана в КХЛ

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил идею ввести в Континентальной хоккейной лиге специальный статус для иностранцев-ветеранов, согласно которому они перестанут считаться легионерами. Об этом ранее было сказано в российских СМИ.

«Думаю, что такую идею продвигает определённое лобби, которое уже давно продвигает идею увеличения количества легионеров. И если примут, то для отвода глаз наверняка скажут общественности, что мы таким образом отдаём дань уважения. Эта история длится уже давно. Кому-то выгодно привозить средних иностранцев из НХЛ и мариновать своих молодых талантов на скамейке. Ни один администратор никогда не предпочтёт иностранцу нашего юного парня. Непонятно, зачем они это делают, это абсурд», — приводит слова Плющева RT.

Предполагается, что в регламент внесут новое правило: ограничения не будут распространяться на иностранцев, которые давно выступают в лиге. Точное определение такого статуса пока в процессе обсуждения — например, условием может стать пять сезонов или определённое количество игр, проведённых в КХЛ.

Напомним, в начале февраля 2024 года тренерский совет Федерации хоккея России не поддержал идею о возвращении лимита в пять легионеров в Континентальной хоккейной лиге. При этом ранее стало известно, что за увеличение лимита проголосовали 15 из 20 российских клубов КХЛ. В лиге отметили, что «считают квоту в пять легионеров оптимальной для российских клубов КХЛ».