Крикунов: то, что «Трактор» прошёл «Салават» — самый неожиданный результат для меня

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов рассказал о главной неожиданности для себя в первом раунде Кубка Гагарина — 2024.

«С „Трактором“ „Динамо“ будет полегче, в плей-офф бело-голубые уже вкатились? Может быть. Но „Трактор — хорошо укомплектованная команда. Я вам так скажу: то, что челябинцы прошли уфимский “Салават Юлаев» в первом раунде — самый неожиданный результат для меня. Почему-то был уверен, что Уфа пройдёт дальше", — приводит слова Крикунова «Российская газета».

Напомним, ранее определились все участники второго раунда плей-офф КХЛ. С этого сезона в КХЛ ввели перекрёстный плей-офф, начиная со второй стадии. Клубы Западной конференции во втором раунде Кубка Гагарина встретятся с клубами Восточной конференции. Московское «Динамо» сыграет с «Трактором», «Авангард» — с «Локомотивом», «Металлург» – со «Спартаком», а СКА — с «Автомобилистом».