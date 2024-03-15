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Пять очков Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Рейнджерс», у Панарина — гол

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей забивали Брейден Пойнт (трижды), Энтони Дюклер и Стивен Стэмкос и российский нападающий Никита Кучеров. Также Кучеров сделал четыре результативные передачи. Голкипер Андрей Василевский сделал 25 сейвов.

За «Рейнджерс» забивали Артемий Панарин, Брэйден Шнайдер и Джек Рослович. Российский голкипер Игорь Шестёркин сделал 20 сейвов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P…

В следующем матче «Тампа» встретится с «Флоридой Пантерз», а «Рейнджерс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз». Матчи пройдут 17 и 16 марта соответственно.