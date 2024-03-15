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Тампа-Бэй Лайтнинг – Нью-Йорк Рейнджерс 6:3, как сыграли, кто победил, результат матча НХЛ 15 марта

Пять очков Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Рейнджерс», у Панарина — гол
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 13:58     0:2 Шнайдер (Зибанеджад, Рослович) – 16:56     1:2 Пойнт (Кучеров) – 32:41     2:2 Дюклер (Пойнт, Кучеров) – 38:43     2:3 Рослович (Фокс, Крайдер) – 41:48     3:3 Пойнт (Хедман, Кучеров) – 43:41     4:3 Стэмкос (Пойнт, Чирелли) – 52:45 (pp)     5:3 Пойнт (Кучеров) – 54:48     6:3 Кучеров (Пойнт, Пол) – 56:22    

В составе победителей забивали Брейден Пойнт (трижды), Энтони Дюклер и Стивен Стэмкос и российский нападающий Никита Кучеров. Также Кучеров сделал четыре результативные передачи. Голкипер Андрей Василевский сделал 25 сейвов.

За «Рейнджерс» забивали Артемий Панарин, Брэйден Шнайдер и Джек Рослович. Российский голкипер Игорь Шестёркин сделал 20 сейвов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P…

В следующем матче «Тампа» встретится с «Флоридой Пантерз», а «Рейнджерс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз». Матчи пройдут 17 и 16 марта соответственно.

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