Шайба Капризова помогла «Миннесоте» одолеть дома «Анахайм». У Хуснутдинова «0»
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В Сент-Поле (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» нанесла поражение «Анахайм Дакс» (2:0).
Шайбами в составе победителей отметились Зак Богосян и Кирилл Капризов.
В этой игре дебютировал в НХЛ российский нападающий Марат Хуснутдинов. Он закончил матч с показателем полезности «0», записав на свой счёт один хит и проведя на льду в общей сложности 11 минуты 54 секунды.
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