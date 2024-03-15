Шайба Капризова помогла «Миннесоте» одолеть дома «Анахайм». У Хуснутдинова «0»

В Сент-Поле (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» нанесла поражение «Анахайм Дакс» (2:0).

Шайбами в составе победителей отметились Зак Богосян и Кирилл Капризов.

В этой игре дебютировал в НХЛ российский нападающий Марат Хуснутдинов. Он закончил матч с показателем полезности «0», записав на свой счёт один хит и проведя на льду в общей сложности 11 минуты 54 секунды.