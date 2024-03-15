Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шайба Капризова помогла «Миннесоте» одолеть дома «Анахайм». У Хуснутдинова «0»

Шайба Капризова помогла «Миннесоте» одолеть дома «Анахайм». У Хуснутдинова «0»
Комментарии

В Сент-Поле (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» нанесла поражение «Анахайм Дакс» (2:0).

Шайбами в составе победителей отметились Зак Богосян и Кирилл Капризов.

В этой игре дебютировал в НХЛ российский нападающий Марат Хуснутдинов. Он закончил матч с показателем полезности «0», записав на свой счёт один хит и проведя на льду в общей сложности 11 минуты 54 секунды.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Богосян (Росси, Бродин) – 14:44     2:0 Капризов (Хартман, Болди) – 22:17    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android