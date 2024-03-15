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Хуснутдинов прокомментировал овации фанатов «Уайлд» после двух его выигранных вбрасываний

Хуснутдинов прокомментировал овации фанатов «Уайлд» после двух его выигранных вбрасываний
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Марат Хуснутдинов, дебютировавший этой ночью в НХЛ в матче с «Анахайм Дакс» (2:0), высказался об овациях, которые устроили ему фанаты «дикарей» после того, как он выиграл два вбрасывания подряд.

«Хуснутдинов заявил, что болельщики раньше никогда не апплодировали ему за два подряд выигранных вбрасывания. Он сказал саркастически: «Два вбрасывания. Оооооо. Хорошо, спасибо», — приводит слова Хуснутдинова журналист The Athletic Майкл Руссо в социальных сетях.

Напомним, в этом матче россиянин не отметился результативными действиями, закончив встречу с показателем полезности «0» и проведя на льду в общей сложности 11 минуты 54 секунды.

«Миннесота» одержала третью победу подряд, набрала 73 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Богосян (Росси, Бродин) – 14:44     2:0 Капризов (Хартман, Болди) – 22:17    
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