Брейден Пойнт повторил рекорд Кучерова в истории «Тампы»

Этой ночью в Тампе (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3).

Нападающий хозяев Брейден Пойнт отметился в этой встрече хет-триком и тремя результативными передачами.

Таким образом, канадец повторил исторический рекорд «Тампы» по количеству набранных очков за один матч (6). Ранее его установили два игрока — Даг Кроссман (3+3, 7 ноября 1992) и Никита Кучеров (2+4, 24 ноября 2023).

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 28-летнего Пойнта 74 (36+38) очка в 66 матчах.

«Тампа» одержала вторую победу подряд, набрала 76 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. В следующем матче «Лайтнинг» 17 марта сыграют в гостях с «Флоридой Пантерз».