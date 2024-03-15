Брейден Пойнт повторил рекорд Кучерова в истории «Тампы»
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Этой ночью в Тампе (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3).
Нападающий хозяев Брейден Пойнт отметился в этой встрече хет-триком и тремя результативными передачами.
Таким образом, канадец повторил исторический рекорд «Тампы» по количеству набранных очков за один матч (6). Ранее его установили два игрока — Даг Кроссман (3+3, 7 ноября 1992) и Никита Кучеров (2+4, 24 ноября 2023).
Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 28-летнего Пойнта 74 (36+38) очка в 66 матчах.
«Тампа» одержала вторую победу подряд, набрала 76 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. В следующем матче «Лайтнинг» 17 марта сыграют в гостях с «Флоридой Пантерз».
НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 13:58 0:2 Шнайдер (Зибанеджад, Рослович) – 16:56 1:2 Пойнт (Кучеров) – 32:41 2:2 Дюклер (Пойнт, Кучеров) – 38:43 2:3 Рослович (Фокс, Крайдер) – 41:48 3:3 Пойнт (Хедман, Кучеров) – 43:41 4:3 Стэмкос (Пойнт, Чирелли) – 52:45 (pp) 5:3 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 54:48 6:3 Кучеров (Пойнт, Пол) – 56:22
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