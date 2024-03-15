Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бо Хорват: Сорокин был сегодня невероятен, мы могли проиграть и крупнее

Бо Хорват: Сорокин был сегодня невероятен, мы могли проиграть и крупнее
Комментарии

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Бо Хорват прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Баффало Сэйбрз» (0:4), отметив российского голкипера своей команды Илью Сорокина.

«Они вышли на матч заряженными. Надо отдать им должное, они играли хорошо и не оставили нам шансов. Сорокин был сегодня невероятен. Всё могло закончиться намного хуже. Если мы хотим побеждать, мы должны быть намного лучше», — приводит слова Хорвата официальный сайт НХЛ.

Напомним, в этой встрече Сорокин отразил 33 броска по своим воротам.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету россиянина 48 матчей, в которых он отражал в среднем 91,0% бросков при коэффициенте надёжности 2,97 и двух шат-аутах.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Олофссон (Петерка, Пауэр) – 24:28 (pp)     2:0 Козенс (Клифтон, Скиннер) – 28:15     3:0 Бенсон (Йокихарью, Пауэр) – 29:41     4:0 Бенсон (Далин, Байрэм) – 55:06    
Материалы по теме
Тренер «Лос-Анджелеса»: чтобы забить Сорокину, нужен отличный бросок
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android