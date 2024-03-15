Бо Хорват: Сорокин был сегодня невероятен, мы могли проиграть и крупнее
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Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Бо Хорват прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Баффало Сэйбрз» (0:4), отметив российского голкипера своей команды Илью Сорокина.
«Они вышли на матч заряженными. Надо отдать им должное, они играли хорошо и не оставили нам шансов. Сорокин был сегодня невероятен. Всё могло закончиться намного хуже. Если мы хотим побеждать, мы должны быть намного лучше», — приводит слова Хорвата официальный сайт НХЛ.
Напомним, в этой встрече Сорокин отразил 33 броска по своим воротам.
Всего в текущем регулярном чемпионате на счету россиянина 48 матчей, в которых он отражал в среднем 91,0% бросков при коэффициенте надёжности 2,97 и двух шат-аутах.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Олофссон (Петерка, Пауэр) – 24:28 (pp) 2:0 Козенс (Клифтон, Скиннер) – 28:15 3:0 Бенсон (Йокихарью, Пауэр) – 29:41 4:0 Бенсон (Далин, Байрэм) – 55:06
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