Капризов — о Хуснутдинове: его английский лучше, чем был у меня, когда я приехал в США

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оценил уровень владения английским языком у своего партнёра по команде и соотечественника Марата Хуснутдинова, который этой ночью дебютировал в НХЛ в матче с «Анахайм Дакс» (2:0).

«Я думаю его английский очень хорош. Лучше, чем был у меня, когда я сюда приехал. Мой был нулевой. Я знал только «Hey, how are you?» — приводит слова Капризова журналист The Athletic Майкл Руссо в социальных сетях.

Напомним, в сегодняшней игре Хуснутдинов не отметился результативными действиями, закончив встречу с показателем полезности «0» и проведя на льду в общей сложности 11 минут 54 секунды. Капризов же записал на свой счёт заброшенную шайбу.

«Миннесота» одержала третью победу подряд, набрала 73 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона.