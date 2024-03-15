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Капризов — о Хуснутдинове: его английский лучше, чем был у меня, когда я приехал в США

Капризов — о Хуснутдинове: его английский лучше, чем был у меня, когда я приехал в США
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оценил уровень владения английским языком у своего партнёра по команде и соотечественника Марата Хуснутдинова, который этой ночью дебютировал в НХЛ в матче с «Анахайм Дакс» (2:0).

«Я думаю его английский очень хорош. Лучше, чем был у меня, когда я сюда приехал. Мой был нулевой. Я знал только «Hey, how are you?» — приводит слова Капризова журналист The Athletic Майкл Руссо в социальных сетях.

Напомним, в сегодняшней игре Хуснутдинов не отметился результативными действиями, закончив встречу с показателем полезности «0» и проведя на льду в общей сложности 11 минут 54 секунды. Капризов же записал на свой счёт заброшенную шайбу.

«Миннесота» одержала третью победу подряд, набрала 73 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона.

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15 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Богосян (Росси, Бродин) – 14:44     2:0 Капризов (Хартман, Болди) – 22:17    
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