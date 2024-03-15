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Мэттьюс вышел на седьмое место по количеству голов среди игроков до 27 лет

Мэттьюс вышел на седьмое место по количеству голов среди игроков до 27 лет
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Нападающий Остон Мэттьюс после матча «Торонто Мэйпл Лифс» с «Филадельфией Флайерз», в котором он забил гол, вышел на седьмое место по количеству заброшенных шайб в истории НХЛ среди игроков до 27 лет.

Теперь на счету американского форварда 354 шайбы, он сравнялся с финским хоккеистом Яри Курри. До достижения Мишеля Гуле, который находится строчкой выше, Мэттьюсу осталось забить 8 голов. Рекорд по голам до 27 лет принадлежит Уэйну Гретцки — 573.

Минувшей ночью «Торонто» в гостевом матче обыграл «Флайерз» со счётом 6:2. Помимо гола Мэттьюс отметился результативной передачей.

Сейчас «Мэйпл Лифс» занимают пятое место в Восточной конференции с 84 очками. «Филадельфия» там же находится на седьмой строчке, имея в активе 76 очков.

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