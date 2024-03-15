Никита Кучеров повторил достижение Бобби Халла

Россйиский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сравнялся с великим канадским хоккеистом Бобби Халлом по количеству очков среди крайних нападающих за первые 65 игр сезона в Национальной хоккейной лиге.

В матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» нападающий набрал 5 очков (1+4), таким образом у него стало уже 112 результативных баллов в первых 65 играх в сезоне. Кучеров уже догнал Халла, а до достижения Могильного (113) ему не хватило одного очка. Лидером по очкам за такое количество игр является Яромир Ягр. В сезоне-1995/1996 он набрал 128 очков.

Вчера вечером «Тампа» на домашнем льду обыграла «Рейнджерс» со счётом 6:3. Кучеров был признан второй звездой дня, уступив первенство своему одноклубнику Брейдену Пойнту, на счету которого 6 очков.