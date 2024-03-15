«Лишний раз выкинут шайбу из зоны, пусть даже без атаки». Кравец — о стиле «Локомотива»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался об игровом стиле ярославского «Локомотива», с которым его команда встретится во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина.

«Впереди у команды очень тяжёлый второй раунд. «Локомотив» — сбалансированная команда с габаритными и техничными ребятами, сильными и здоровыми, которые играют в тело. Дисциплинированная команда, и что касается обороны, и что касается атаки. Лишний раз выкинут шайбу из своей зоны, даже без атаки – лучше не пропустить. Жёсткий соперник, здорово борются, много бросают. Мы настраиваем ребят на такую борьбу: и психологически, и по видеоматериалам. Самое главное для нас – сохранить всех в боевой, хорошей форме, чтобы был настрой на победу в каждой игре», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Авангард» вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ после того, как обыграл 4-1 в серии тольяттинскую «Ладу». «Локомотив» одержал победу над ЦСКА с таким же счётом.