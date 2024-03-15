Главный тренер «Авангарда» — о «Локомотиве»: отлично, что они идут фаворитами серии

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец поделился ожиданиями от серии с ярославским «Локомотивом» во втором раунде Кубка Гагарина.

«Задумки, как взламывать оборону «Локомотива», есть – увидите завтра. Обе игры в регулярке были похожие, просто в Омске мы выстояли, реализовали свои моменты и не делали грубых ошибок. В ярославском матче тоже была равная борьба, но наша ошибка в третьем периоде привела к голу, который решил исход той игры. Но по содержанию, по столкновениям, по действиям соперников встречи были похожими. Ясно, что нужно выигрывать борьбу, ловить шайбу на себя и больше играть в атаке.

Отлично, что «Локомотив» идёт фаворитом. Нам надо готовиться играть против фаворита, делать свою работу, сдавать этот экзамен и доказывать, что мы тоже хорошая команда.

Ставка на первые домашние матчи? Естественно, а как по-другому? Мы делаем ставку на первую игру при своих болельщиках, которые всегда нам дают импульс, а дальше уже будем идти шаг за шагом. Дома нужно показывать агрессивный, активный, силовой хоккей и побеждать», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Первый матч четвертьфинала между омской и ярославской командами состоится 16 марта на домашней арене «Авангарда».