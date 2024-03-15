Морозов, Фетисов и Касатонов проголосовали на выборах президента РФ в Норильске

Бывшие советские и российские хоккеисты Вячеслав Фетисов, Алексей Морозов, Александр Якушев, Алексей Касатонов и Валерий Каменский проголосовали на выборах президента РФ на избирательном участке 597 в Норильске.

«Здесь четыре поколения хоккеистов, и это честь — проголосовать в арктической зоне нашей страны, в Норильске. В городе, который очень важен для экономики нашей страны. Мы шесть лет подряд приезжаем сюда и сумели побывать и в шахтах, и на производстве. Видим, как модернизируется город, такой европейский. Мы проголосовали единой семьёй, командой», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Легендарные хоккеисты приехали в Норильск, чтобы принять участие в седьмом благотворительном матче между командой «Легенды хоккея» и местной сборной. Помимо них, на лёд Дворца спорта «Арктика» выйдут Павел Буре, Александр Могильный и другие прославленные мастера.

В России выборы президента пройдут в течение трёх дней — 15, 16 и 17 марта.