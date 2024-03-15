«У него красивые волосы, развеваются на ветру». Голкипер «Миннесоты» Флёри о Хуснутдинове

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри высказался о дебюте российского форварда Марата Хуснутдинова в НХЛ, который пришёлся на игру с «Анахайм Дакс» (2:0).

«Я до сих пор получаю удовольствие, наблюдая за тем, как ребята приходят в лигу. У него красивые волосы, так развеваются на ветру», — приводит слова Флёри журналист Майкл Руссо на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В первом матче игрок не отметился результативными действиями, провёл на льду 11 минут 54 секунды (15 смен), сделал четыре блока, один силовой приём и выиграл 67% вбрасываний.

Напомним, 21-летний нападающий подписал с «Миннесотой» контракт новичка 28 февраля. Хуснутдинов начинал этот сезон в составе петербургского СКА, а затем был отправлен в аренду в «Сочи», где провёл остаток чемпионата. Всего в КХЛ на счету Хуснутдинова 194 матча, в которых нападающий набрал 86 (24+62) очков. На драфте НХЛ —2020 игрок был выбран «Уайлд» во втором раунде под общим 37-м номером.