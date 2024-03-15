Н. Коваленко может дебютировать за «Колорадо» в ближайшей домашней серии клуба

Форвард Николай Коваленко может дебютировать за «Колорадо Эвеланш» в ближайшей домашней серии клуба. Об этом сообщает аккаунт Mile High Hockey в социальной сети Х (ранее Twitter) со ссылкой на слова главного тренера «лавин» Джареда Беднара.

«Джаред Беднар уже сказал, что Коваленко не будет играть в выездной серии команды. Самое раннее, когда он сможет сыграть, это 23 марта с «Коламбусом» дома», — сказано в сообщении.

Отметим, что игра с «Коламбус Блю Джекетс» состоится утром 23 марта и начнётся в 4:00 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 23 марта 2024, суббота. 04:00 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

В прошедшем регулярном сезоне за «Торпедо» 24-летний Коваленко принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 11 шайб и сделал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 34 очка. В плей-офф КХЛ форвард сыграл пять матчей против СКА, где набрал 4 (0+4) очка.

В 2018 году Коваленко был выбран на драфте НХЛ клубом «Колорадо Эвеланш» в шестом раунде под общим 171-м номером.