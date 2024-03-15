Алексей Жамнов ответил на вопрос, сыграет ли Ковальчук в серии с «Металлургом»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф с «Металлургом» и ответил на вопрос об участии нападающего Ильи Ковальчука в играх с «Магниткой».

«Металлург» — серьёзный соперник, мы с уважением к нему готовимся. Но в тот же момент прекрасно понимаем, что должны сделать и как должны играть. Не сомневаемся, что серия будет очень тяжёлой. В матчах с «Магниткой» в регулярке получили полезный опыт, но сейчас всё будет по‑другому.

Сыграет ли Илья Ковальчук в этой серии? Он готов на 100%. У нас все в обойме. Посмотрим, будет ли он играть уже в первой игре. Прямо сейчас я все секреты раскрывать не хочу, там же тоже всё читают и готовятся», — приводит слова Жамнова сайт КХЛ.

Напомним, Ковальчук в серии с «Северсталью» (4-1) сыграл одну встречу, в которой красно-белые уступили. Он провёл на льду 15 минут 33 секунды и не отметился результативными действиями, нанеся лишь один бросок по воротам при показателе полезности «0». В регулярном сезоне Ковальчук принял участие в 20 матчах, в которых записал на свой счёт четыре заброшенные шайбы и аналогичное количество результативных передач при коэффициенте полезности «-7».