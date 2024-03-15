В ближайшее время «Славутич» из Смоленска заявится в экстралигу чемпионата Беларуси

15 марта в рамках рабочего визита члена Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по молодёжной политике, спорту и туризму Дмитрия Баскова состоялась встреча с губернатором Смоленской области Василием Анохиным, где среди прочих был также затронут вопрос участия смоленской команды «Славутич» в экстралиге чемпионата Беларуси по хоккею.

«Если посмотреть на затратную часть вопроса, то участие в нашем чемпионате для клуба из Смоленска будет менее затратным, чем участие во Всероссийской хоккейной лиге. Договорились, что в ближайшее время соответствующая заявка будет направлена в федерацию хоккея нашей страны», — приводит слова Баскова сайт Федерации хоккея Республики Беларусь.

Напомним, о желании клуба вступить в экстралигу чемпионата Беларуси стало известно в декабре 2023 года. «Славутич» был основан в 2010 году. В 2014 году у клуба уже имелись намерения заявиться в белорусскую экстралигу, однако тогда этого не случилось.