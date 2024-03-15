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Главный арбитр КХЛ Анисимов назвал самый некрасивый момент КГ с точки зрения судейства

Главный арбитр КХЛ Анисимов назвал самый некрасивый момент КГ с точки зрения судейства
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Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов оценил поведение нападающего «Трактора» Антона Бурдасова в четвёртом матче первого раунда с «Салаватом Юлаевым» (2:3). Напомним, защитника уфимцев Михаила Науменкова удалили за удар в область головы Бурдасова, однако на повторе было видно, что игрок обороны не задел голову челябинского игрока.

«Это приукрашивание вообще не красит Бурдасова. Ребята, которые играют в плей-офф, играют настолько по-мужски — никто не падает, не кривляется. Это был самый некрасивый момент в первом раунде. История не очень хорошая для Антона, когда-то она в ответку прилетит», — сказал Анисимов в эфире программы «Судейская».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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