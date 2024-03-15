Максим Сушинский назвал единственную удивившую пару первого раунда плей-офф КХЛ

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий клубов КХЛ Максим Сушинский удивлён только серией «Салавата Юлаева» и «Трактора» (2-4) в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Стал ли кто-то сенсацией для меня в первом раунде, удивил ли кто-то? Да нет, сенсацией никто для не стал. Я думаю, что «Салават» с «Трактором» были единственной такой парой более-менее, но это равные команды, поэтому здесь нет сенсации. А остальные — те, кто был выше, и прошёл дальше.

Хорошо сыграл «Амур». Были интересные матчи с Магнитогорском. «Динамо» Минск очень прилично выглядело с «Динамо» Москва. Интересно!» — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в прошлом сезоне-2022/2023 «Салават Юлаев» также вылетел из борьбы за Кубок Гагарина в первом раунде. Тогда уфимцы в серии из шести матчей уступили владивостокскому «Адмиралу» (2-4).