Экс-игрок СКА: Радулов уже старый, ему пора заканчивать

Заслуженный тренер России, бронзовый призёр чемпионата СССР в составе СКА Юрий Гайлик заявил, что нападающему Александру Радулову стоит закончить игровую карьеру.

«Автомобилист» прошёл в первом раунде «Ак Барс», они молодцы. Но казанская команда не была готова к плей-офф. Тренеры не смогли её собрать. Там всё держалось на Радулове, а Радулов не показал в плей-офф того, что должен был показать. Он уже старый, ему пора заканчивать», — приводит слова Гайлика «РБ Спорт».

Напомним, ранее Александр Радулов стал третьим игроком в истории КХЛ, набравшим 700 очков. Лидерами по набранным очкам в КХЛ являются Сергей Мозякин (928) и Вадим Шипачёв (920). За карьеру в КХЛ Радулов провёл 631 матч в регулярках и плей-офф и набрал 701 (245+456) очко.