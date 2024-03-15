«Он талант мирового уровня». Легенда НХЛ Марк Мессье — о Панарине

Член Зала хоккейной славы, легендарный канадский экс-форвард Марк Мессье оценил игру российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Он делает игроков рядом с собой лучше. Против него трудно обороняться, его катание недооценивают. Очевидно, что у него невероятный набор навыков. Он очень умный хоккеист. Знает, где находится открытый лёд. Знает, как привлечь внимание людей. И вдобавок ко всему он хороший снайпер.

Многие игроки являются хорошими плеймейкерами и привлекают к себе людей, но Панарин может забивать. На самом деле, я думаю, что временами он мог бы быть более эгоистичным и больше концентрироваться на том, чтобы забивать самому. Но он талант мирового уровня.

Одно дело — делать это в регулярном сезоне, но ты должен доказать, что можешь сделать это в плей-офф. Ты зарабатываешь деньги в регулярном сезоне, но своё имя ты делаешь в плей-офф, так что посмотрим, смогут ли он и «Рейнджерс» сделать себе имя, когда это будет важнее всего», — приводит слова Мессье официальный сайт Национальной хоккейной лиги.