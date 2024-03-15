Главный тренер молодёжки «Динамо» рассказал, согласен ли он с позицией Алексея Кудашова

Главный тренер молодёжной команды московского «Динамо» Антон Корредор рассказал, что согласен с позицией наставника главной команды по участию игроков основы в играх МХЛ.

«Согласен ли я с позицией Кудашова, который вчера подробно объяснил, почему не отпустил Чернышова и Римашевского на усиление в МХЛ? Безусловно. По уму, хорошие и качественные игроки должны постоянно быть там, а здесь должна находиться молодёжь. Лига изначально для того и создавалась, чтобы молодые игроки набивали шишки, получали опыт плей-офф и опыт поражений. То есть тот состав, который был у тебя весь год, с которым ты работал и развивал. Так и есть. Мы проиграли, но у этого поражения есть объективные причины. При всём при этом я очень рад, что наша молодёжь прошла с нами весь сезон и получила такой колоссальный опыт плей-офф», — передаёт слова Корредора корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.