В «Динамо» уверены, что для 16-летнего Рябкина будет полезнее сейчас остаться в России

Главный тренер молодёжной команды московского «Динамо» Антон Корредор заявил, что 16-летнему нападающему бело-голубых Ивану Рябкину стоит сейчас остаться в России.

«Многие игроки, с которыми мы работали в течение этого сезона, по-своему талантливы. По трудолюбию к ним нет никаких претензий. Другой вопрос – как они будут дальше двигаться и развиваться, потому что переход из молодёжного хоккея во взрослый очень сложен. Надо менять и где-то даже ломать себя. А потенциал у многих ребят очень хороший, и мы в них верим.

Буду ли я советовать Ивану Рябкину, который должен подписать первый профессиональный контракт, оставаться в России, а не ехать сейчас в Америку? Ванька – большой талант, но у него есть очень много моментов, и переход из юношеского во взрослый хоккей он должен проходить здесь. Это мой взгляд. Если он подойдёт, мы поговорим и я расскажу ему свою позицию. Молодые игроки должны крепнуть здесь, проходить своё становление и уезжать уже в более осознанном возрасте», — передаёт слова Корредора корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.