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Главный тренер МХК «Динамо» заявил, что надеется продолжить работу с командой

Главный тренер МХК «Динамо» заявил, что надеется продолжить работу с командой
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Главный тренер молодёжной команды московского «Динамо» Антон Корредор высказался о своём будущем в команде.

«Наверное, первостепенная наша задача – это подготовка молодёжи. Но также были и определённые турнирные задачи, которые мы выполнили. Минимальной задачей был выход в плей-офф, потому что состав у нас очень молодой. Мы понимали, какой возраст у нас подошёл из школы. Так что, наверное, это хорошо.

С этим костяком на следующий сезон будут ставиться более высокие задачи? Всё-таки мы надеемся, что некоторые наши игроки перейдут на более высокий уровень, потому что это необходимо для того, чтобы они продолжали расти. Пока мы не знаем, какой будет состав. 2006 года у нас не так много, 2007-й мы мало подключали, потому что у них свой чемпионат на уровне школ. Пока непонятно, как будет складываться сезон. Будем отталкиваться от ситуации.

Надеюсь ли я остаться в «Динамо»? Конечно, мне бы хотелось остаться, но всё будет решаться в межсезонье. Буду готов к любому решению», — передаёт слова Корредора корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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