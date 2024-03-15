Буцаев: по таланту в нападении «Авангард» намного сильнее «Локомотива»

Российский тренер Вячеслав Буцаев оценил шансы «Авангарда» и «Локомотива» в серии второго раунда Кубка Гагарина — 2024.

«Соглашусь, что «Локомотив» — это на сто процентов системная команда, а «Авангард» более креативная. И будет интересно посмотреть, насколько тренерский штаб омичей сможет преодолеть или сломать эту систему с выгодой для себя. Считаю, по таланту в нападении «Авангард» намного сильнее «Локомотива».

Голеадор Буше? Это его природный талант, партнёры и то, что он умеет завершать атаки — это факт. Поэтому мотивация против команды, где он играл неполный сезон тоже будет играть свою роль.

Команда Никитина будет работать как хороший часовой механизм, но атака команды Кравца способна по своему суммарному мастерству справиться с этой системной игрой», — сказал Буцаев в интервью Metaratings.ru.

Напомним, в первом раунде Кубка Гагарина омская команда обыграла тольяттинскую «Ладу» со счётом 4-1 и прошла дальше. В четвертьфинале плей-офф КХЛ «Авангард» сыграет с «Локомотивом», который был сильнее ЦСКА (4-1). Серия начнётся 16 марта в Омске.