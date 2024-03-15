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«Сейчас отличное время показать себя». Двукратный обладатель Кубка Гагарина — о Кудашове

«Сейчас отличное время показать себя». Двукратный обладатель Кубка Гагарина — о Кудашове
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от серии второго раунда Кубка Гагарина — 2024 между московским «Динамо» и «Трактором».

«Динамо» выиграет эту серию, хотя она будет напряжённой, и, вполне вероятно, может быть шесть матчей. У москвичей сбалансированная команда, тренерский штаб имеет необходимый опыт, который поможет побеждать. Кудашов в предыдущие годы набивал шишки, а сейчас отличное время показать себя. «Трактор» с приходом Заварухина сплотился, команда мобильная, там достаточное количество мастеров. Мне кажется, там очень дружная команда. Всё это поможет им в серии», — сказал Коньков в интервью Metaratings.ru.

Первые матчи четвертьфинала между московским «Динамо» и челябинской командой пройдут 16 и 18 марта в Москве.

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