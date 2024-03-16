«Айлендерс» активировали защитника Роберта Бортуццо из долгосрочного списка травмированных
Поделиться
«Нью-Йорк Айлендерс» активировали опытного 34-летнего защитника Роберта Бортуццо из долгосрочного списка травмированных, сообщает Cap Friendly.
Напомним, Бортуццо получил травму нижней части тела в матче с «Колорадо Эвеланш» (4:5 ОТ) 3 января.
Хоккеист был обменян 9 декабря из «Сент-Луис Блюз» на пик седьмого раунда драфта НХЛ-2024.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ Бортуццо провёл 11 матчей за «островитян», в которых не отметился результативными действиями. За «Блюз» в нынешнем сезоне хоккеист сыграл лишь в четырёх встречах и так же не записал на свой счёт ни одного очка.
На данный момент «Айлендерс» занимают четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, имея в своём активе 72 очка.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Олофссон (Петерка, Пауэр) – 24:28 (pp) 2:0 Козенс (Клифтон, Скиннер) – 28:15 3:0 Бенсон (Йокихарью, Пауэр) – 29:41 4:0 Бенсон (Далин, Байрэм) – 55:06
Комментарии
- 16 марта 2024
-
06:07
-
05:57
-
05:32
-
05:24
-
00:00
- 15 марта 2024
-
23:46
-
23:28
-
23:11
-
22:47
-
22:29
-
22:17
-
22:10
-
22:06
-
21:53
-
21:53
-
21:48
-
21:48
-
21:32
-
21:21
-
21:08
-
21:00
-
20:45
-
20:34
-
20:20
-
20:10
-
19:53
-
19:40
-
19:28
-
19:20
-
19:11
-
18:56
-
18:43
-
18:29
-
18:27
-
18:20