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«Айлендерс» активировали защитника Роберта Бортуццо из долгосрочного списка травмированных

«Айлендерс» активировали защитника Роберта Бортуццо из долгосрочного списка травмированных
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«Нью-Йорк Айлендерс» активировали опытного 34-летнего защитника Роберта Бортуццо из долгосрочного списка травмированных, сообщает Cap Friendly.

Напомним, Бортуццо получил травму нижней части тела в матче с «Колорадо Эвеланш» (4:5 ОТ) 3 января.

Хоккеист был обменян 9 декабря из «Сент-Луис Блюз» на пик седьмого раунда драфта НХЛ-2024.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Бортуццо провёл 11 матчей за «островитян», в которых не отметился результативными действиями. За «Блюз» в нынешнем сезоне хоккеист сыграл лишь в четырёх встречах и так же не записал на свой счёт ни одного очка.

На данный момент «Айлендерс» занимают четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, имея в своём активе 72 очка.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Олофссон (Петерка, Пауэр) – 24:28 (pp)     2:0 Козенс (Клифтон, Скиннер) – 28:15     3:0 Бенсон (Йокихарью, Пауэр) – 29:41     4:0 Бенсон (Далин, Байрэм) – 55:06    
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