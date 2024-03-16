«Айлендерс» активировали защитника Роберта Бортуццо из долгосрочного списка травмированных

«Нью-Йорк Айлендерс» активировали опытного 34-летнего защитника Роберта Бортуццо из долгосрочного списка травмированных, сообщает Cap Friendly.

Напомним, Бортуццо получил травму нижней части тела в матче с «Колорадо Эвеланш» (4:5 ОТ) 3 января.

Хоккеист был обменян 9 декабря из «Сент-Луис Блюз» на пик седьмого раунда драфта НХЛ-2024.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Бортуццо провёл 11 матчей за «островитян», в которых не отметился результативными действиями. За «Блюз» в нынешнем сезоне хоккеист сыграл лишь в четырёх встречах и так же не записал на свой счёт ни одного очка.

На данный момент «Айлендерс» занимают четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, имея в своём активе 72 очка.