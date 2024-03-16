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Газизов оформил покер за «Лондон Найтс» в матче хоккейной лиги Онтарио

Газизов оформил покер за «Лондон Найтс» в матче хоккейной лиги Онтарио
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Этой ночью в Лондоне (Канада) прошёл матч в рамках регулярного чемпионата хоккейной лиги Онтарио (OHL), в котором «Лондон Найтс» нанёс поражение «Су-Сен-Мари Грейхаундз» (6:3).

Главным героем встречи стал 20-летний российский нападающий хозяев Руслан Газизов, забросивший первые четыре шайбы своей команды. Три из своих четырёх голов россиянин забил при игре в большинстве.

Всего в нынешнем сезоне OHL на счету Газизова 61 матч за «рыцарей», в которых он набрал 76 (34+42) очков.

«Лондон» занимает первое место в таблице Западной конференции, имея 98 очков после 65 матчей.

Напомним, ранее Газизов выступал в системе «Авангарда». Хоккеист переехал в Канаду осенью 2021 года. «Лондон» выбрал Газизова под 12-м номером на импорт-драфте CHL — 2021.

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