Маккиннон: конечно, я хочу стать лучшим бомбардиром регулярки, но не уверен, что смогу
Поделиться
Звёздный нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, возглавляющий гонку бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата НХЛ, высказался о своей результативности, а также оценил собственные перспективы сохранить за собой первое место по набранным очкам в этой регулярке.
«Если тебе нужны очки, ты не сможешь просто их взять. Ты должен заработать их и делать всё правильно для достижения успеха. Конечно, я хочу стать лучшим бомбардиром регулярки, но не уверен, что смогу», — приводит слова Маккиннона официальный сайт НХЛ.
На данный момент канадец имеет в своём активе 115 (42+73) очка. Его ближайший преследователь — российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (112). Третье место занимает лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 05:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 4
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Миллер (Коул, Бёзер) – 00:24 2:0 Михеев (Миллер, Задоров) – 02:44 3:0 Задоров (Гарланд, Десмит) – 24:23 3:1 Рантанен (Тэйвз, Миттельштадт) – 39:57 3:2 Маккиннон (Макар, Рантанен) – 43:19 (pp) 3:3 Колтон (Вуд) – 48:43 3:4 Ничушкин (Маккиннон, Макар) – 60:30 (pp)
Комментарии
- 16 марта 2024
-
10:00
-
09:43
-
09:30
-
09:17
-
09:05
-
08:56
-
08:52
-
08:40
-
08:39
-
08:28
-
08:16
-
08:10
-
08:05
-
07:57
-
07:50
-
07:36
-
07:15
-
06:55
-
06:34
-
06:07
-
05:57
-
05:32
-
05:24
-
00:00
- 15 марта 2024
-
23:46
-
23:28
-
23:11
-
22:47
-
22:29
-
22:17
-
22:10
-
22:06
-
21:53
-
21:53
-
21:48