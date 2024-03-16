Маккиннон: конечно, я хочу стать лучшим бомбардиром регулярки, но не уверен, что смогу

Звёздный нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, возглавляющий гонку бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата НХЛ, высказался о своей результативности, а также оценил собственные перспективы сохранить за собой первое место по набранным очкам в этой регулярке.

«Если тебе нужны очки, ты не сможешь просто их взять. Ты должен заработать их и делать всё правильно для достижения успеха. Конечно, я хочу стать лучшим бомбардиром регулярки, но не уверен, что смогу», — приводит слова Маккиннона официальный сайт НХЛ.

На данный момент канадец имеет в своём активе 115 (42+73) очка. Его ближайший преследователь — российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (112). Третье место занимает лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.