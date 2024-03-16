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Маккиннон: конечно, я хочу стать лучшим бомбардиром регулярки, но не уверен, что смогу

Маккиннон: конечно, я хочу стать лучшим бомбардиром регулярки, но не уверен, что смогу
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Звёздный нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, возглавляющий гонку бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата НХЛ, высказался о своей результативности, а также оценил собственные перспективы сохранить за собой первое место по набранным очкам в этой регулярке.

«Если тебе нужны очки, ты не сможешь просто их взять. Ты должен заработать их и делать всё правильно для достижения успеха. Конечно, я хочу стать лучшим бомбардиром регулярки, но не уверен, что смогу», — приводит слова Маккиннона официальный сайт НХЛ.

На данный момент канадец имеет в своём активе 115 (42+73) очка. Его ближайший преследователь — российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (112). Третье место занимает лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 05:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 4
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Миллер (Коул, Бёзер) – 00:24     2:0 Михеев (Миллер, Задоров) – 02:44     3:0 Задоров (Гарланд, Десмит) – 24:23     3:1 Рантанен (Тэйвз, Миттельштадт) – 39:57     3:2 Маккиннон (Макар, Рантанен) – 43:19 (pp)     3:3 Колтон (Вуд) – 48:43     3:4 Ничушкин (Маккиннон, Макар) – 60:30 (pp)    
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