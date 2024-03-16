Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алексей Морозов сравнил предматчевые шоу в КХЛ и НХЛ

Алексей Морозов сравнил предматчевые шоу в КХЛ и НХЛ
Комментарии

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал об организации предматчевых шоу и сравнил эту работу с Национальной хоккейной лигой.

«Всё зависит от команд. В НХЛ иногда не проводится никакого шоу, а сразу начинается матч. У нас же в стратегии написано, что день матча — это не только хоккей, но и развлечение для всей семьи, для детей. Прежде чем они начнут понимать хоккей, их нужно заинтересовать: можно проводить викторины, ещё что-то познавательное для них», — приводит слова Морозова ТАСС.

Ранее Алексей Морозов высказался относительно вылета прошлогодних финалистов розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и «Ак Барса» в первом раунде плей-офф от «Локомотива» и «Автомобилиста» соответственно.

Материалы по теме
«Мы знали — рано или поздно такое будет происходить». Морозов — о вылете ЦСКА и «Ак Барса»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android