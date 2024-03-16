Алексей Морозов сравнил предматчевые шоу в КХЛ и НХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал об организации предматчевых шоу и сравнил эту работу с Национальной хоккейной лигой.

«Всё зависит от команд. В НХЛ иногда не проводится никакого шоу, а сразу начинается матч. У нас же в стратегии написано, что день матча — это не только хоккей, но и развлечение для всей семьи, для детей. Прежде чем они начнут понимать хоккей, их нужно заинтересовать: можно проводить викторины, ещё что-то познавательное для них», — приводит слова Морозова ТАСС.

Ранее Алексей Морозов высказался относительно вылета прошлогодних финалистов розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и «Ак Барса» в первом раунде плей-офф от «Локомотива» и «Автомобилиста» соответственно.