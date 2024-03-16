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«Авангард» — «Локомотив»: составы команд на первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина

Сегодня, 16 марта, в Континентальной хоккейной лиге пройдут первые встречи 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024.

Игровой день откроется матчем в Омске, где местный «Авангард» примет ярославский «Локомотив». Стартовое вбрасывание состоится в 13:30 мск.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

В составе омского клуба первый матч пропустит форвард Райан Спунер. Место в центре первого звена занял Николай Прохоркин. Кроме того, встречу пропустит Иван Игумнов. Напомним, оба хоккеиста пропустили открытую тренировку «ястребов» вчера, 15 марта.

Состав «Авангарда»:

Состав «Локомотива»:

Напомним, в первом раунде плей-офф КХЛ «Авангард» был сильнее «Лады», а «Локомотив» сломил сопротивление ЦСКА. Серии завершились с одинаковым счётом 4-1.