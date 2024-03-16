Нападающий «Спартака»: «Металлург» считают фаворитами, поэтому нам будет легче

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев высказался о серии 1/4 финала Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом». Напомним, первый матч в серии состоится завтра, 17 марта.

«Магнитка» больше играет в тело, чем «Северсталь», больше физической направленности, у них вязкая и более мастеровитая команда, решения на льду надо будет принимать быстрее. Думаю, в этом главное отличие от серии с первого раунда. Они закончили чемпионат на первом месте, именно «Металлург» считают фаворитами, поэтому нам будет легче чисто психологически. Они начинают дома, от них ждут побед, а это дополнительное давление, у нас будет шанс это использовать», — приводит слова Мальцева «ВсёПроСпорт».

Напомним, первые матчи четвертьфиналов плей-офф КХЛ начнутся 16 марта. Сегодня сыграют омский «Авангард» и ярославский «Локомотив», московское «Динамо» и челябинский «Трактор». Другие пары, СКА — «Автомобилист» и «Металлург» Мг — «Спартак», сыграют завтра.