Артюхин оценил, насколько серьёзной проблемой для СКА может быть отсутствие Никишина

Бывший нападающий СКА и сборной России Евгений Артюхин оценил, насколько серьёзной проблемой для армейского клуба может быть отсутствие защитника Александра Никишина в серии плей-офф с «Автомобилистом».

«Если травма Никишина окажется серьёзной, это станет очевидной проблемой для СКА. У питерцев и так уже выбыли два защитника основной обоймы: Педан и Пашнин. Добавим сюда Никишина, который является не только лучшим защитником, но и одним из лучших хоккеистов во всей лиге!

Александр невероятно полезен как в атаке, так и в обороне. Он проводит на льду очень много времени, действуя в первой паре защитников и первой бригаде большинства. Если СКА его потеряет, то многое в игре обороны и всей команды придётся перестраивать прямо на ходу», — приводит слова Артюхина «Спорт день за днём».

В нынешнем плей-офф КХЛ Никишин принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив одну заброшенную шайбу при показателе полезности «+3».

Напомним, Никишин был выбран «Каролиной» на драфте-2020 под 69-м общим номером. Его действующий контракт со СКА рассчитан до 30 апреля 2025 года. За карьеру в КХЛ Никишин провёл 258 матчей, в которых отметился 143 (43+100) результативными действиями при показателе полезности «+60».

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что Александр Никишин не сможет принять участие в первой встрече серии второго раунда Кубка Гагарина — 2024 с «Автомобилистом».