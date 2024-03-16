Обладатель Кубка Гагарина Брюквин продлит контракт с «Нефтехимиком»

Как стало известно «Чемпионату», 29-летний нападающий «Нефтехимика» Владимир Брюквин продлит контракт с клубом.

В завершившейся регулярке форвард сыграл 67 встреч, в которых забросил 10 шайб и отдал 19 результативных передач, набрав в общей сложности 29 очков. Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Брюквин провёл 542 матча, в которых записал на свой счёт 155 (90+65) очков.

В сезоне-2022/2023 Владимир стал обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА. В 2015 году в составе сборной России Брюквин стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира.

Напомним, нижнекамский клуб завершил регулярный сезон-2023/2024 на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 69 очков.