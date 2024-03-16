Вратарь «Авангарда» Хомченко прервал свою «сухую» серию из 110 минут

В эти минуты в Омске проходит первый матч второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Авангард» принимает ярославский «Локомотив». Идёт третий период, счёт равный — 1:1.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

В начале третьего игрового отрезка железнодорожники сравняли счёт. Голом отметился Максим Шалунов.

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Таким образом, прервалась «сухая» серия голкипера омичей Павла Хомченко, которая составляла 110 минут и 34 секунды. Последний раз Павел пропускал во встрече с «Ладой» (1:4) 7 марта.

Напомним, вторая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между «Авангардом» и «Локомотивом» состоится 18 марта в Омске.