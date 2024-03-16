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Вратарь «Авангарда» Хомченко прервал свою «сухую» серию из 110 минут

Вратарь «Авангарда» Хомченко прервал свою «сухую» серию из 110 минут
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В эти минуты в Омске проходит первый матч второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Авангард» принимает ярославский «Локомотив». Идёт третий период, счёт равный — 1:1.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
16 марта 2024, суббота. 13:30 МСК
Авангард
Омск
3-й период
1 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Николишин (Юрчо, Чистяков) – 12:34 (5x4)     1:1 Шалунов (Каюмов, Полунин) – 43:43 (5x5)    

В начале третьего игрового отрезка железнодорожники сравняли счёт. Голом отметился Максим Шалунов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, прервалась «сухая» серия голкипера омичей Павла Хомченко, которая составляла 110 минут и 34 секунды. Последний раз Павел пропускал во встрече с «Ладой» (1:4) 7 марта.

Напомним, вторая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между «Авангардом» и «Локомотивом» состоится 18 марта в Омске.

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