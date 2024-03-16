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Главный тренер «Тампы» оценил вероятность возвращения в строй Сергачёва во время плей-офф

Главный тренер «Тампы» оценил вероятность возвращения в строй Сергачёва во время плей-офф
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер ответил на вопрос о вероятности возвращения в строй во время предстоящего плей-офф российского защитника Михаила Сергачёва, получившего серьёзную травму в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:3) 8 февраля.

«Я не хочу сказать, что это невозможно, но он получил серьёзную травму, это был тяжёлый вечер в «Мэдисон Сквер Гардене». Приятно видеть, как он сейчас передвигается и всё такое, но что касается его возвращения в игровую форму, я бы не ожидал этого до тренировочного лагеря», — сказал Купер в подкасте ESPN The Drop.

Напомним, Сергачёв получил травму в первом же матче после восстановления от повреждения, полученного 20 декабря. Россиянину потребовалась операция по стабилизации переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Сергачёв провёл 34 матча, в которых набрал 19 (2+17) очков.

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