Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вице-чемпион мира одним словом описал матч-штраф Радулова в серии с «Автомобилистом»

Вице-чемпион мира одним словом описал матч-штраф Радулова в серии с «Автомобилистом»
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-чемпион мира 2002 года, заслуженный мастер спорта Алексей Кознев высказался о матч-штрафе нападающего «Ак Барса» Александра Радулова во второй игре серии первого раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (0:4).

«Удаление Радулова во втором матче? Это эмоции. Даже без привязки к Александру Радулову «Ак Барс» совершал много несвойственных для него ошибок в плане дисциплины. Было много невынужденных удалений. Когда эта команда играет уверенно и солидно, она добивается успеха», — сказал Кознев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, Радулов получил большой матч‑штраф за удар в голову хоккеисту «Автомобилиста» Кириллу Воробьёву.

Серия между казанцами и екатеринбуржцами завершилась со счётом 4-1 в пользу подопечных Николая Заварухина.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
08 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Бывальцев – 19:39 (4x5)     1:1 А. Радулов (Яшкин, Юдин) – 20:31 (5x4)     1:2 Кизимов (Хрипунов, Блэкер) – 43:19 (5x5)    
Материалы по теме
Экс-игрок СКА: Радулов уже старый, ему пора заканчивать
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android