Вице-чемпион мира одним словом описал матч-штраф Радулова в серии с «Автомобилистом»

Вице-чемпион мира 2002 года, заслуженный мастер спорта Алексей Кознев высказался о матч-штрафе нападающего «Ак Барса» Александра Радулова во второй игре серии первого раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (0:4).

«Удаление Радулова во втором матче? Это эмоции. Даже без привязки к Александру Радулову «Ак Барс» совершал много несвойственных для него ошибок в плане дисциплины. Было много невынужденных удалений. Когда эта команда играет уверенно и солидно, она добивается успеха», — сказал Кознев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, Радулов получил большой матч‑штраф за удар в голову хоккеисту «Автомобилиста» Кириллу Воробьёву.

Серия между казанцами и екатеринбуржцами завершилась со счётом 4-1 в пользу подопечных Николая Заварухина.