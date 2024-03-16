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Департамент судейства КХЛ объяснил отмену шайбы Каюмова в первом матче с «Авангардом»

Департамент судейства КХЛ опубликовал разъяснение отменённой шайбы нападающего «Локомотива» Артура Каюмова в третьем периоде первого матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом», который в эти минуты продолжается в Омске.

«На 46-й минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком «Локомотива» Артуром Каюмовым, главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец взял запрос на блокировку вратаря перед взятием ворот.

В результате видеопросмотра определено – атакующий игрок воздействовал на щиток вратаря и помешал ему защищать ворота, гола нет», — сказано в заявлении на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что на данную минуту в матче завершился первый овертайм, счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.