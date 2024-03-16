Нападающий «Трактора» Ткачёв забил гол тазом в первом периоде матча с «Динамо»

В эти минуты в Москве проходит первый матч серии четвертьфинала Кубка Гагарина, в котором местное «Динамо» принимает челябинский «Трактор».
На данный момент стартовал второй период, счёт 3:1 в пользу гостей.
Вторую шайбу «Трактора» в этой встрече забросил нападающий Владимир Ткачёв, причём сделал это весьма оригинальным способом. После броска партнёра по команде Максима Шабанова шайба попала в тазовую область Ткачёва, после чего отрикошетила в ворота голкипера москвичей Ильи Коновалова.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео курьёзной шайбы уральцев:
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является столичный ЦСКА, который уже закончил выступления в нынешнем розыгрыше.
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