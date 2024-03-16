И. Никитин: хоккей давно изобретён. В него играют по-разному, но главное – счёт на табло

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил действия своей команды в заключительной части первого матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом», который прошёл сегодня в Омске и завершился победой гостей во втором овертайме (2:1 ОТ).

«Игра «Локомотива» с третьего периода – это то, что я хочу видеть? Хоккей давно изобретён. В него можно по-разному играть, по-разному видеть, но самое главное – это счёт на табло. Делаем акцент на это. Когда матч затягивается, главное – не давать лишней информации ребятам, в этом работа тренера. Конечно, к концу матча все устали уже, но умение играть на усталости – это важное качество», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, вторая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между «Авангардом» и «Локомотивом» состоится 18 марта в Омске. Начало игры — в 16:30 мск.