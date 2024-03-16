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И. Никитин: хоккей давно изобретён. В него играют по-разному, но главное – счёт на табло

И. Никитин: хоккей давно изобретён. В него играют по-разному, но главное – счёт на табло
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил действия своей команды в заключительной части первого матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом», который прошёл сегодня в Омске и завершился победой гостей во втором овертайме (2:1 ОТ).

«Игра «Локомотива» с третьего периода – это то, что я хочу видеть? Хоккей давно изобретён. В него можно по-разному играть, по-разному видеть, но самое главное – это счёт на табло. Делаем акцент на это. Когда матч затягивается, главное – не давать лишней информации ребятам, в этом работа тренера. Конечно, к концу матча все устали уже, но умение играть на усталости – это важное качество», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, вторая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между «Авангардом» и «Локомотивом» состоится 18 марта в Омске. Начало игры — в 16:30 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
16 марта 2024, суббота. 13:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Николишин (Юрчо, Чистяков) – 12:34 (5x4)     1:1 Шалунов (Каюмов, Полунин) – 43:43 (5x5)     1:2 Берёзкин – 89:49 (5x5)    
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