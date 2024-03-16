Кравец: очень обидное и неприятное поражение. Тем более, на ровном месте такой гол…

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение своей команды в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина от «Локомотива» (1:2 ОТ), который прошёл сегодня в Омске.

Напомним, победу гостям принесла шайба нападающего Максима Берёзкина, заброшенная во втором овертайме.

«Очень обидное и неприятное поражение, потому что команда на протяжении 90 минут боролась, билась, сопротивлялась. Тем более, на ровном месте такой гол пропустили в овертайме… Первый период – за нами, во втором необоснованные удаления сбили темп, подустали те, кто в меньшинстве у нас играют, плюс Холодилин, выходящий в меньшинстве, как раз сидел в штрафном боксе. Ещё Телегин получил травму. Но ребята боролись, доказывали, были моменты, чтобы выиграть матч, было большинство, но сложилось всё так. Однако это только первый матч, надо анализировать и исправлять ошибки», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, вторая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между «Авангардом» и «Локомотивом» состоится 18 марта в Омске. Начало игры — в 16:30 мск.