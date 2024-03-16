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Кравец: очень обидное и неприятное поражение. Тем более, на ровном месте такой гол…

Кравец: очень обидное и неприятное поражение. Тем более, на ровном месте такой гол…
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение своей команды в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина от «Локомотива» (1:2 ОТ), который прошёл сегодня в Омске.

Напомним, победу гостям принесла шайба нападающего Максима Берёзкина, заброшенная во втором овертайме.

«Очень обидное и неприятное поражение, потому что команда на протяжении 90 минут боролась, билась, сопротивлялась. Тем более, на ровном месте такой гол пропустили в овертайме… Первый период – за нами, во втором необоснованные удаления сбили темп, подустали те, кто в меньшинстве у нас играют, плюс Холодилин, выходящий в меньшинстве, как раз сидел в штрафном боксе. Ещё Телегин получил травму. Но ребята боролись, доказывали, были моменты, чтобы выиграть матч, было большинство, но сложилось всё так. Однако это только первый матч, надо анализировать и исправлять ошибки», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, вторая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между «Авангардом» и «Локомотивом» состоится 18 марта в Омске. Начало игры — в 16:30 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
16 марта 2024, суббота. 13:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Николишин (Юрчо, Чистяков) – 12:34 (5x4)     1:1 Шалунов (Каюмов, Полунин) – 43:43 (5x5)     1:2 Берёзкин – 89:49 (5x5)    
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