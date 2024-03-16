Форвард «Авангарда»: нам нужно понять, как доставлять шайбу до ворот «Локомотива»

Словацкий нападающий «Авангарда» Томаш Юрчо прокомментировал поражение своей команды в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина от «Локомотива» (1:2 ОТ), который прошёл сегодня в Омске.

«Хороший матч, встречались два сильных соперника. Может, где-то больше от обороны сегодня играли. Они забросили на одну шайбу больше, чем мы, за счёт этого и победили. В третьем периоде «Локомотиву» надо было отыгрываться, им это удалось. И это придало им уверенность, энергию, такое обычно и происходит. Нужно отметить, что «Локомотив» здорово действует в обороне, очень ответственно. Нам нужно понять, как доставлять шайбу до ворот, не так просто создавать моменты против них», — передаёт слова Юрчо корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в этом матче 31-летний Юрчо отметился результативной передачей.

Вторая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между «Авангардом» и «Локомотивом» состоится 18 марта в Омске. Начало игры — в 16:30 мск.