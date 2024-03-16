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«Трактор» одержал победу над московским «Динамо» и повёл в четвертьфинальной серии КГ

В Москве завершился первый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина-2024, в котором местное «Динамо» уступило челябинскому «Трактору» (2:4).

В составе победителей шайбами отметились Никита Сошников, Владимир Ткачёв, Данил Юртайкин и Артём Блажиевский.

Также двумя результативными передачами отметился форвард уральцев Максим Шабанов.

Отметим, что после трёх пропущенных уже в первом периоде шайб главный тренер хозяев Алексей Кудашов поменял своего вратаря Илью Коновалова, выпустив вместо него Максима Моторыгина.

У хозяев отличились Максим Джиошвили и Эрик О'Делл.

Второй матч серии между этими соперниками пройдёт там же, в Москве, 18 марта, и начнётся в 19:30 мск.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является столичный ЦСКА, который уже закончил выступления в нынешнем розыгрыше.

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