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«Трактор» одержал победу над московским «Динамо» и повёл в четвертьфинальной серии КГ

«Трактор» одержал победу над московским «Динамо» и повёл в четвертьфинальной серии КГ
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В Москве завершился первый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина-2024, в котором местное «Динамо» уступило челябинскому «Трактору» (2:4).

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
16 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
Трактор
Челябинск
1:0 Джиошвили (Ильенко, Римашевский) – 10:26 (5x5)     1:1 Сошников (Блажиевский, Шаров) – 14:32 (5x5)     1:2 Ткачёв (Шабанов) – 16:15 (5x5)     1:3 Юртайкин (Шабанов) – 17:59 (5x4)     1:4 Блажиевский (Робинсон) – 30:13 (5x5)     2:4 О'Делл (Кудрявцев, Рашевский) – 38:48 (5x5)    

В составе победителей шайбами отметились Никита Сошников, Владимир Ткачёв, Данил Юртайкин и Артём Блажиевский.

Также двумя результативными передачами отметился форвард уральцев Максим Шабанов.

Отметим, что после трёх пропущенных уже в первом периоде шайб главный тренер хозяев Алексей Кудашов поменял своего вратаря Илью Коновалова, выпустив вместо него Максима Моторыгина.

У хозяев отличились Максим Джиошвили и Эрик О'Делл.

Второй матч серии между этими соперниками пройдёт там же, в Москве, 18 марта, и начнётся в 19:30 мск.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является столичный ЦСКА, который уже закончил выступления в нынешнем розыгрыше.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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