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Матч четвертьфинала Кубка Гагарина «Динамо» — «Трактор» закончился массовой потасовкой

Матч четвертьфинала Кубка Гагарина «Динамо» — «Трактор» закончился массовой потасовкой
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В Москве завершился первый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина-2024, в котором местное «Динамо» уступило челябинскому «Трактору» (2:4).

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
16 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
Трактор
Челябинск
1:0 Джиошвили (Ильенко, Римашевский) – 10:26 (5x5)     1:1 Сошников (Блажиевский, Шаров) – 14:32 (5x5)     1:2 Ткачёв (Шабанов) – 16:15 (5x5)     1:3 Юртайкин (Шабанов) – 17:59 (5x4)     1:4 Блажиевский (Робинсон) – 30:13 (5x5)     2:4 О'Делл (Кудрявцев, Рашевский) – 38:48 (5x5)    

На последних секундах встречи «бело-голубые» отчаянно пытались затолкать шайбу в ворота голкипера гостей Зака Фукале, что в конечном итоге вылилось в массовую потасовку после финальной сирены. Тем не менее, кулачные выяснения отношений не продлились долго и в конце концов команды пожали друг другу руки.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео инцидента по окончанию матча:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Второй матч серии между этими соперниками пройдёт там же, в Москве, 18 марта, и начнётся в 19:30 мск.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является столичный ЦСКА, который уже закончил выступления в нынешнем розыгрыше.

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