Матч четвертьфинала Кубка Гагарина «Динамо» — «Трактор» закончился массовой потасовкой

В Москве завершился первый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина-2024, в котором местное «Динамо» уступило челябинскому «Трактору» (2:4).
На последних секундах встречи «бело-голубые» отчаянно пытались затолкать шайбу в ворота голкипера гостей Зака Фукале, что в конечном итоге вылилось в массовую потасовку после финальной сирены. Тем не менее, кулачные выяснения отношений не продлились долго и в конце концов команды пожали друг другу руки.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео инцидента по окончанию матча:
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Второй матч серии между этими соперниками пройдёт там же, в Москве, 18 марта, и начнётся в 19:30 мск.
Действующим обладателем Кубка Гагарина является столичный ЦСКА, который уже закончил выступления в нынешнем розыгрыше.
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